板前和解案　鄭威濤公司申提取4000萬遭駁回

板前壽司首店之經營公司駿濤有限公司，接受其始創人鄭威濤以4000萬港元和解，但被小股東潘嘉聞反對一案，高院法官今早(18日)聽取與訟各方的結案陳詞後，下午作出裁決。



法官指駿濤並非這宗官司的原告人，按照法律無權利向法庭申請提出和解款項。法官亦裁定鄭威濤作為駿濤唯一董事，在股東大會表決前批准將自己名下的股份轉讓予他人，以影響投票結果，有角色衝突之嫌，轉名因此無效。基於上述兩個理由，法官駁回駿濤提取和解金的申請。



今次提取和解金的申請，是由駿濤有限公司提出，但駿濤其實是這宗股東糾紛案件的第二被告，股東潘嘉聞才是原告。駿濤一方指，鄭敗訴後存入法庭的4000萬港元和解金，有權提取的是駿濤，所以駿濤有權提出申請。不過，法官今日裁決時，認同潘嘉聞一方的說法，指根據《高等法院規則》，只有案件的原告人，亦即本案的潘嘉聞，才有資格提出申請，提取被告方存入法庭的和解金。



法官指單憑此點，已足以駁回駿濤今次申請，但法官仍有在裁決中對這幾天聆訊的證供作出分析和判斷。法官認為，雖然購買鄭威濤股份的麥建成與黃銳韜，與鄭關係密切，甚至可說對鄭有一定程度的忠心，但潘嘉聞一方就沒有足夠證據，足證麥黃二人只是鄭的代理人，鄭可以對他們施加控制。



同樣地，買股的財務安排方面雖然不無可疑，但亦不足以證明涉案的股份交易是假買賣。至於4000萬港元和解金額是否過低、鄭提出他名下其他公司的開支是否準確，以至應否接受和解，都是駿濤股東的商業決定，法官認為本案不涉欺詐小股東情況，因此法庭不應插手干預，代股東作決定。



不過，法官指駿濤公司章程規定，股份轉名要經董事會批准，而駿濤的董事會就只有鄭威濤一人；本案他將股份賣給麥黃二人，雙方清楚買賣目的是要增加麥黃的持股，在股東大會投票通過接受鄭提出的和解條件。法官裁定鄭以董事身份批准轉名，涉及利益衝突，因此裁定轉名無效，表決結果亦因此無效。



基於上述兩個原因，法官駁回駿濤提取和解金的申請。駿濤一方隨即表示，可能會就判決提出上訴。法官因此下令暫緩執行今日的判令，直至聽取上訴許可申請為止。如無人提出上訴，潘嘉聞一方就可申請撤銷暫緩令。法官亦下令潘可取回這幾天聆訊的訟費。