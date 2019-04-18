賀一誠宣布參選特首　政界冀新政府撥亂反正

澳門立法會主席賀一誠今(18日)宣布，將參選今年舉行的第5屆行政長官選舉，澳門政界普遍預計他能成功當選，又期望其豐富議會經驗，能帶領新一屆政府撥亂反正，解決貪腐等問題。



澳門時事評論員蘇文欣估計，賀一誠當選的機會非常高。他指，賀對澳門的民生、政治相當熟悉，如成功當選，市民對他會有較大期望，「之前廉署部告揭示咗澳門有好多貪腐、政府部門不作為嘅問題，市民絕對會希望新一屆政府可以改善呢啲問題。」



有澳門政界人士更直言「賀一誠做硬下屆特首」，他讚揚賀工作能力高，多年來政績有目共睹，預計澳門政府在他帶領下，各種亂象可以撥亂反正，貪污腐化問題相信亦得以解決，「至於賭牌續牌方面，現時美資佔嘅比例太高，相信賀一誠當選後，一定會處理呢個情況，預計美資賭場亦會因此萎縮。」



澳門立法會議員區錦新指，外界早有傳聞賀一誠將出選，直言他是次宣布是「意料中事，唔感到意外。」他不評論賀一誠是否下任特首的合適人選，但認為賀較為欠缺行政經驗，「佢之前未曾喺政府工作，會係一個弱點。至於優點方面，佢做咗幾屆人大常委，相信可以睇到政府有咩做得唔好，如果當選有機會作出改革。」區又表示，賀雖然是商人出身，但與商界的關係不算太密切，或能平衡商界及澳門市民的利益。



區續稱，不論最終誰人當選下屆特首，亦要面對多個問題，「首先當然係賭牌續牌問題，始終博彩業係澳門經濟命脈。另外公共房屋供應、交通等民生議題，亦都會係下屆特首急需處理嘅工作。」