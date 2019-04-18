為民鎚害：有蟲刺身冇王管　食衞局長食塞米

香港食品安全再響警號，消委會早前測試市面五十款三文魚及吞拿魚刺身，驗出不少樣本含線蟲或蟲卵，九成八樣本重金屬甲基汞含量超出法例標準，市民隨時病從口入。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是食物及衞生局局長陳肇始管理無能，督促食物環境衞生署署長責成食物安全專員不力，令食物安全把關工作形同虛設，戕害市民。



節目點出陳肇始乃護士出身，沒有理由不知進食有蟲魚生有多大禍害，輕則肚痛、嘔吐、出皮疹，重則有機會出現線蟲幼蟲穿透胃壁、腸壁，導致胃、腸穿洞；甲基汞則影響中樞神經系統，孕婦進食後有機會影響胎兒。消委會一驗即驗出駭人結果，反映了食物安全中心工作掉以輕心的程度有多嚴重。



其實食物安全中心對入口食品抽查率僅百分之零點一，抽查數量少之又少，而且由抽查到公布結果最長竟然花上三個月，絕對是怠忽職守。更諷刺的是，陳肇始這個食衞局局長，管食物固然管出蟲害、毒菜，管衞生亦爆出了麻疹肆虐、老鼠為患、滅蚊不力等亂象，不論食物還是衞生，處處靠害市民。如果說魚生中的寄生蟲對人有害，政府內的寄生蟲更加害人不淺。



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