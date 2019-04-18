眾延展議案無法表決　建制料更多時間審逃犯修例

立法會今日(18日)續會，續辯論《2019年撥款條例草案》。大會在晚上8時許休會前，僅通過一項延展議案，其餘多項有關延展議案無法表決，意味着毋須成立小組委員會審議。有建制派議員透露，不再增加委員會數目，就能夠騰出更多時間，讓移交逃犯相關修例委員會可召開更多會議，減少會期相撞機率，加快審議進度。



立法會晚上約7時30分開始審議有關專利的附屬法例延展議案，建制派議員周浩鼎、陳振英及謝偉銓均發言支持此延展議案，期間民主黨黃碧雲質疑主席梁君彥與建制派「夾埋」，讓他們「拉布」，梁君彥指黃碧雲指控嚴重，多次問她是否收回，黃碧雲最後收回言論。



其後鄭松泰在近8時要求點算人數，點算後人數足夠，在8時許通過有關延展議案後，梁君彥宣布休會。立法會秘書處回覆指，今天立法會會議共點算法定人數6次，約花掉一小時六分鐘。黃碧雲在會後批評，無法審議多項延展議案後有關骨灰龕的議案，將影響再無永久公營骨灰龕位。



有建制派透露，在場有足夠票數否決多項延展議案，但由於昨日(17日)與黃碧雲同屬民主黨的涂謹申導致有關移交逃犯修例的法案委員會無法選出主席，不滿民主黨「太寸」，於是故意「拉布」，令黃碧雲關注有關骨灰龕的議案，完全無法在立法會上審議。