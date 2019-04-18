政Whats噏：漢奸黎又攪局　或憂逃犯例逼他執包袱

政府早前已向立法會提交《逃犯條例》修訂建議，立法會將審議有關修訂，不過一班民主派就喺度搞搞震，企圖拖垮修例。壹傳媒黎智英(漢奸黎)上月底就出席民間人權陣線搞嘅反對修訂《逃犯條例》嘅遊行，反對修例立場好明顯，遊行當日仲有人問佢︰「你做乜咁驚呀？係咪驚畀人引渡返大陸？」。漢奸黎今晚(18日)就喺屋企攪局，本身係資深大律師嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)同公民黨余若薇都係座上客。唔通漢奸黎驚《逃犯條例》修訂通過，佢就要執包袱走佬，所以搵定兩位大狀教路？



漢奸黎今晚喺其何文田大宅攪局，同佢同為「搞事四人幫」嘅李漢奸、「民主阿婆」前政務司司長陳方安生、天主教香港教區退休主教陳日君聚首一堂。李漢奸喺晚上6時10分率先揸車到達，佢車上仲有其太太同民主阿婆。至於陳日君就喺約10分鐘後，乘坐漢奸黎司機駕駛嘅房車抵達黎宅。



「搞事四人幫」「齊腳」冇耐，晚上6時45分，余若薇亦都同其丈夫胡健維一齊由司機接載佢哋到達黎宅。余喺上月29日亦都曾現身黎宅，當日李漢奸同白鴿黨前立法會議員李永達、工黨前立法會議員李卓人等都在場。



「搞事四人幫」同余若薇夫婦終於喺密斟兩個半小時先至散場，余同丈夫搭番自己私家車離開，陳日君就由漢奸黎嘅司機載走，民主阿婆就坐番李漢奸夫婦嘅車離開黎宅。今次兩位大狀齊集諗計、民主阿婆上個月又已經去咗美國唱衰《逃犯條例》修訂，加埋陳日君幫手祈禱，真係可以話係各司其職喇。