Dr.東：病童製音樂盒感受節日氣氛　增信心降病魔

今日(19日)是復活節假期首日，為了讓醫院病童能感受節日氣氛，瑪嘉烈醫院的兒童及青少年科在節日前夕特意舉辦一場音樂盒製作班，讓醫護人員及義工陪同病童製作具復活節元素的音樂盒應節。有醫生認為作為醫護人員，除了要「醫身」，也要懂得「醫心」，患病不代表只可留院或食藥，讓病童參與節日活動是其中一個有效的療法，可增強他們克服病魔的信心。



復活節前夕，瑪嘉烈醫院兒童及青少年科已充滿歡樂的復活節氣氛，醫護人員為病童準備了復活兔公仔及復活蛋，當中最大驚喜是讓病童自行設計復活節音樂盒，製作的素材顏色豐富，有多種小動物及小屋模型，配合精緻的復活蛋及小毛球裝飾，每名兒童製作出來的音樂盒均獨一無二。



瑪嘉烈醫院兒童及青少年科副顧問醫生馬立德表示，兒童因長期病患而令心靈受到打擊，不少病童抱有負面想法，甚至對生命失去希望。復活節本身帶有「重生」的意念，讓病童參與節日活動，有生命導向的意義，亦有助他們建立社交圈子，互相支持及鼓勵，認為這些活動是非藥物的治療「良藥」。



有關活動邀請了前兒科病人作義工，以個人經歷鼓勵病童勇敢對抗頑疾。義工馮禕曾經患上腎病，現已康復，她的女兒同樣患腎病，作為過來人及病人家屬，她明白患病時最需要別人關懷，故四年前起積極投入義工活動，透過分享經歷傳遞正面訊息，並經常探望病童，在他們患病的路上同行。



今年十二歲的佩雯是腎病綜合症患者，患病後要放棄喜愛的籃球運動，生活失去樂趣，想法負面，亦介意自己肚子因手術多了一條疤痕。她參與醫院舉辦的活動後，與其他病童成為朋友，亦會向義工傾訴心事，性格漸變開朗，「佢哋同我講，世上並唔係你一個人患病，見到已康復嘅義工，就會覺得自己終有一日會好似佢哋咁，係會有希望。」



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