深圳檢察院起訴73名新義安成員　查封資產逾11億港元

深圳市人民檢察院周四（18日）通報，檢察院近日以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、強迫交易、串通投標、騙取貸款、故意傷害、搶劫、故意毀壞財物、尋釁滋事、聚眾鬥毆、開設賭場、敲詐勒索、洗錢、非法買賣槍支彈藥、誣告陷害、窩藏等10多項罪名，對陳X森等73人提起公訴。據報陳X森等人有香港黑幫「新義安」背景。



根據起訴書指控，陳X森自上世紀九十年代起，利用陳X波（另案處理）香港新義安黑幫組織成員背景，糾集大量閒雜人員，在深圳市寶安區沙井街、福永街一帶為非作惡，又通過籠絡鄉鄰、招納小弟、聘用員工、糾集同道等方式，建立以他及文X德為首、宋X合等人為骨幹的「新義安」黑幫組織。



起訴書又提及，該組織成員固定、結構明確、人數眾多、勢力龐大，又按江湖規矩和香港新義安的部分規則來管理；該組織又以非法手段經營土地開發、廢品收購、賭場等行業，並涉及多宗故意傷害、搶劫、敲詐勒索案件，造成至少5人死亡、多人受傷，嚴重破壞當地社會經濟秩序。



據內地傳媒早前報道，深圳警方多年次調查一宗命案時，發現案件背後隱藏一個黑幫組織，以陳X森的組織才浮出水面。2018年3月12日凌晨5時許，在公安部協調、廣東省公安廳指揮下，深圳警方在全國12省26市同步收網，一舉搗毀陳的組織，拘捕主要涉案成員、扣押車輛、槍械、刀具等證物，繳獲涉案現金人民幣約50.6萬（約60.2萬港元）、港幣約127.4萬元，凍結涉案資金7000多萬人民幣（約8334萬港元），查封涉案房產、土地總價值約10億人民幣（約11.8億港元）。