探射燈：港府視人命如草芥　待醫護如機器

隨香港人口老化問題持續，社會對醫療的需求有增無減。沉重的醫療負擔下，加上公院人手不足，醫療事故不斷。單是今年首4個月，每月爆出至少1宗矚目的醫療事故，最新1宗是1名老婦因心臟問題及肺部感染，年初進入伊利沙伯醫院醫治，醫護人員涉嫌沒及時發現病人呼吸管鬆脫、延誤施救的黃金時間，導致老婦失救亡。外界批評，醫療亂象反映醫管局管理不善，視基層人命如草芥，待醫護人員如機器。天怒人怨，在香港政府管治下，本港的醫療問題已「病入膏肓」。



醫管局設「早期事故通報系統」，系統規定醫院須於24小時內，呈報醫療風險警示（SE）或重要風險事件（SUE）。過去1個年度，即2017年10月至2018年9月，醫管局共通報105宗事故，包括22宗SE及83宗SUE。SE中包括10宗進行手術或介入程序後，於病人體內遺留工具或醫療物料；7宗病人自殺個案；2宗搞錯病人身份或於錯誤部位施行手術；1宗妊娠死亡個案；餘下2宗分別是擄拐嬰兒事件及其他個案。



醫管局同期呈報83宗SUE，即醫護人員及時察覺並糾正，未對病人造成永久傷害或導致死亡的事件，分別涉76宗藥物事故及7宗錯誤識別病人身份個案。



至於去年1至10月，醫管局接獲醫療事故申索個案共81宗，九龍西最多，佔20宗。2015年至去年10月底，共有445宗醫療事故申索個案，其中65宗達成庭外和解及調解中和解，連同3宗調解和解個案，賠償總額5042萬港元。



在今年首4個月，每月至少有1宗醫療事故被爆出，涉及伊利沙伯醫院、屯門醫院、瑪嘉烈醫院等。除了本月初爆出、涉及1名老婦的醫療事故外，今年1月瑪嘉烈醫院公布1宗醫療風險警示事件，60歲男病人患社區性抗藥性金黃葡萄球菌壞死性肺炎，1月9日肝酵素上升，需抽取活肝組織作化驗。抽取活肝組織前最少24小時應停止注射抗凝血藥，惟瑪嘉烈醫院如常為病人注射抗凝血藥，病人其後出現失血性休克，腹膜大量積血及右肝葉出血，最終不治。



公院「斷錯症」的情況亦屢見不鮮。去年9月因胃痛及胸骨痛往屯門醫院急症室求診的男病人，被「只係用幾分鐘」看症的當值男醫生斷定患上便秘而處方瀉藥。男病人病情未見好轉，至12月更出現嘔吐及持續肚痛，再度求診時經內窺鏡檢查後竟發現已是胃癌第二期，需即時進行手術切除大半個胃保命。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，隨着本港人口老化，長期病患者數量增加，未來對公營醫療服務的需求將持續上升。他指，政府除了應增加醫護人手及床位外，亦可考慮更多公私營合作計劃，改變現時醫療為主的服務模式，「應該推行以社區為本、預防為主嘅策略，等市民可以預防，或者喺病患初期發現，減輕對醫療體制嘅負荷。」



時事評論員陳雲生批評，醫療亂象反映醫管局管理不善，而放寬海外醫生來港執業資格的進程亦受阻，再加上醫護人員增長遠追不上人口增幅，香港的醫療陷入困境，難有出路。他又指，本港人口增長迅速，除了內地人外，亦有南亞人湧港，加重本港的醫療負擔，「依家醫護人員同埋病人的矛盾亦都好大，病人好容易就發醫護人員脾氣，呢種風氣下，令到醫護人員壓力好大。」