環保署員工VR體驗減噪音裝置

本港地少人多，噪音成為都市生活一大問題，環境保護署、房屋署等共同研發減音窗及強效減音露台，令原本噪音超出標準的住宅所受滋擾減低。同時，環保署又以虛擬實境（VR）裝置為員工進行噪音培訓，觀察有關設計的組成部分，亦可移動減音窗等設施，體驗單位噪音水平改變，從而找出最有效減低噪音的住宅設計。



本港很多新建住宅都鄰近道路，受到噪音影響，環保署副署長區偉光表示，這些住宅打開窗的話，噪音一般達七十五分貝，而超過七十分貝標準的噪音已相當於一架大型貨車在約十米距離駛過，約十年前，該署已發展及應用噪音緩解設計，如減音窗等減少三至八分貝。目前相關設計已在廿多個公營及七十多個私人住宅項目中應用，約九個項目已完成或入住，新蒲崗景泰苑、葵翠邨及私人項目「天賦海灣」均屬此類。



區偉光指，署方二000年中已應用立體投影等技術，讓員工及市民了解不同噪音緩解措施，如隔音屏障等的減音效果。去年該署還成立環境學院，向四百八十名員工如助理環境保護主任等提供培訓，課程引入VR技術，讓學員體驗減音設計的操作原理。使用者戴上VR裝置，便會如置身住宅單位中，可選擇為單位配置減音窗或減音露台。



區又稱，計劃將VR裝置推廣至建造業界，令建築師、工程師等可利用裝置親身體驗減音設計，希望減音窗及強效減音露台被業界廣泛使用，「以後唔使再揀住屋重要定寧靜重要，可以兩者兼得」。有負責審視環評報告的學員指，平日從文件中較難理解減音設計的效果，使用VR裝置就更容易感受到分別。