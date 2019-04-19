東方日報A1：掃足7日　搗武器庫　無牌吧　色情足浴

活躍元朗區的一個黑幫自去年杪在區內經營黃賭毒勾當瘋狂吸金，除藉多支「大水喉」網購武器準備擴張版圖，更利誘非華裔青年和假難民「睇場」及淋油收數，南亞幫橫行令區內烏煙瘴氣，警方遂主動出擊，在兩個月前派臥底探員扮賭客及熟客等搜證，至上周五起「收網」一連七日「犁庭掃穴」反轉元朗掃黑，搜查卅五個地點搗破公屋武器庫及毒品分銷中心，共拘四百一十三人，包括廿七名非華裔人士，當中三人為假難民，另外包括多名黑幫骨幹成員，相信已重挫該黑幫氣燄及財路。



今次行動拘捕二百二十男一百九十三女（十七至八十一歲），部分有黑幫背景，其中廿五人為黑幫骨幹成員，他們分別涉嫌經營賭博場所、在街道上管理非法賭博、非法藏有攻擊性武器、無牌售賣酒類飲品、販毒、偷車及違反逗留條件等。據了解，被捕人士中有廿七人為非華裔人士，包括十一名泰國人、六名尼泊爾人、三名巴基斯坦人、一名埃及人，孟加拉、菲律賓及越南均分別有兩人，當中三人持「行街紙」，分涉非法聚賭及刑毀等。



元朗警區在去年杪接獲線報，指一個活躍區內的黑幫，透過狂開非法經營賭檔和街頭賭檔，以及經營足浴店等色情場所搵食，同時又藉分銷毒品，利用黃賭毒三大勾當成為該黑幫的吸金機器。非法活動猖獗近乎失控，警方遂於今年二月起，派兩名臥底探員喬裝賭客及熟客等，混入黑幫成員及其客路圈子搜證。



經情報搜集及深入調查後，警方發現該黑幫把持牌遊戲機中心變身非法釣魚機賭場、營運樓上非法賭檔、街頭賭檔、無牌酒吧、提供色情服務的足浴店、操控非法收數及販毒等七項非法活動作為吸金來源。當中釣魚機賭場及樓上賭檔，估計每日每間可獲利十五至二十萬元。



該黑幫覷準免遣返聲請者不能在港工作，因利乘便在較多南亞裔人聚集的元朗區，為他們提供「就業機會」，哄騙持行街紙南亞人，在賭場、賭檔及色情場所等做「睇場」，又利誘入世未深的非華裔青少年，參與淋油收數等非法活動，由於搵錢容易收入可觀，不少人淪為黑幫「爛頭蟀」。該黑幫又網購大批武器，收藏在旗下部分場所，除了自衞鞏固地盤，亦隨時準備械鬥擴張版圖，黑幫更自設「車隊」，有專人負責偷車並把車輛改頭換面，逃避警方追查。



警方在上周五（12日）起至昨日展開代號「犁庭掃穴」行動，元朗警區刑事部、特職隊等逾一百五十人，聯同入境處及食環署人員，共搜查區內卅五個地點，包括兩個持牌遊戲機中心、八個非法賭博場所、七個街頭賭檔、十四間以足浴店作掩飾的按摩店及四間無牌酒吧，另搗破公屋武器庫及毒品分銷中心。行動中，警方檢獲包括十六部釣魚機、三十七部遊戲機、五部儲值機、七支伸縮警棍、三支鐵通、一把牛肉刀、一把斧頭等，又搜獲約六百支酒類飲品、約四十克市值約三萬元的「冰」毒及約廿八萬元現金。警方相信是次行動已成功打擊該黑幫收入來源，強調行動仍在進行，不排除有更多人被捕。