下月試用新型捕蚊器通殺成蚊幼蟲　冀減登革熱

夏季將至，蚊子開始頻繁出沒。去年登革熱肆虐香港，負責滅蚊工作的食物環境衞生署預告今年情況同樣令人憂慮，已提早約一個多月開展滅蚊行動，望減低今年大規模爆發機會，該署購入了新型捕蚊器，亦是首個利用生長調節劑同時防治成蚊及幼蟲的同類設施，食環署計劃下月開始於較偏僻的地方進行實地測試，預計測試年底完成。



食環署防治蟲鼠主任主管李明偉指出，今年東南亞地區登革熱活躍程度處於高水平，加上春季香港氣溫和雨量均較高，有利蚊子短時間內大量繁殖，故今年防治蚊患、預防登革熱的工作很重要。上月數據顯示，全港五十七個監察地區中，廿八個地區的白紋伊蚊誘蚊產卵器指數錄得正指數，食環署會和相關部門加強協作於高風險地點進行霧化處理，殺滅成蚊，及清理可能孳生蚊子的地點，除草及清理垃圾等。



署方亦從荷蘭購入十多個新型捕蚊器作輔助工具，每個價錢約數百港元。李解釋，傳統的誘蚊產卵器只可作評估白紋伊蚊活動，成蚊產卵後會離開，新型捕蚊器則有含生長調節劑吡丙醚及真菌的藥粉，有效期約一個月，伊蚊在加入藥粉的水中產卵後，生長調節劑會擾亂幼蟲孵化，讓其停留在蛹階段並死亡，成蚊亦會沾到真菌，數日後亦會受感染死亡。



李指出，伊蚊產卵會作「分散投資」，選擇到不同積水地點產卵，但若伊蚊於捕蚊器中產卵期間沾到生長調節劑，會帶到其他積水，令這些地點的幼蟲亦無法孵化死亡。雖然成蚊有機會在感染真菌死亡前叮咬人，但生長調節劑主要影響昆蟲，對其他動物如人類影響輕微。



新型捕蚊器已通過實驗室測試，下月起會放置兩至三個於人流少及較多草叢等貼近自然環境位置。而新型捕蚊器只是輔助工具，作用與誘蚊產卵器不同，故不會取代產卵器。



雖然港府嘗試新型捕蚊器，但仍未追趕到外國科技。有代理滅蚊機的公司說滅蚊機種類繁多，最便宜五百港元有交易。而有大型機構購入八千港元一部的南韓製光觸媒捕蚊器，並具有空氣淨化功能，放置於停車場等人多蚊多地方。此捕蚊器號稱有效範圍逾五千平方呎，透過光觸媒產生二氧化碳吸引蚊子，機內有刀片將飛入的蚊子碎屍，曾試過一日捕獲三千隻蚊子，效果奇高。