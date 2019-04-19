貿發局家品家紡展開鑼　智能家居　綠色生活　引領潮流

踏入展覽旺季，香港貿易發展局（香港貿發局）將於4月下旬舉行4項大型國際展覽，其中香港家庭用品展及香港國際家用紡織品展，由明日至23日，於灣仔香港會議展覽中心舉行。其中，今年踏入第34屆的家品展，是亞洲最大型的家品貿易展覽，加上國際家用紡織品展，兩展組成家品及家用紡織品的絕佳貿易平台，共吸引來自27個國家及地區，約2500多家參展商。



「香港本地嘅初創力量喺呢兩年蓬勃發展，貿發局將繼續給予初創企業有力支持。」香港貿發局副總裁周啟良表示，科技創新是「粵港澳大灣區」的重點之一，培育初創企業尤其重要，在9項大型活動中，包括家品展及禮品展，將設立『初創專區』（Startup Zone），讓創業家不斷創新，企業可持續發展。另外，大會亦會於不同展覽中舉行多場「初創企業介紹會」，讓初創企業向業內人士闡述經營理念及推廣產品，創造更多商機。



家品展今年吸引來自香港、中國內地、印尼及菲律賓等多家初創企業亮相，包括本地的 SPACEPLAN網上平台，為家居裝修提供設計方案等一站式服務，並推動本地創新室內設計及青年設計師創業。另外，以科技引領環保亦是展覽一大重點，參展初創企業Film Players主打不同類型智慧幕牆產品，其中展品Smart Film可在玻璃上顯示不同紋理，能用於裝飾或遮光，而且非常耐用，實用性高，公司創辦人蘇德政表示，「用呢種方法一來可以按用家需要，按一下掣就可以改變紋理，非常方便，而且可以代替窗簾，夠晒環保，相信將來會成為主流。」



另外，智能科技亦是展覽的重點展示之一，來自中國內地的KIGI智能食物保鮮盒，透過手機應用程式隨時提醒用戶盒內食物的最佳食用期，並介紹該類食物的菜式及食譜，成為智能家居不可或缺的一環，「保鮮盒不僅可以減少食物浪費和節省空間，還可以創造低碳生活。」汕頭市樂奇士塑膠製品有限公司區域經理黃秀華指，現時該技術還應用於保健瓶，隨着現代人愈來愈注重健康及均衡飲食，她相信智能器皿等產品會大受歡迎。



今屆展會新增「蠟燭及家居香氛」展區，其中一間參展的本地香薰公司Bodhi，將會展出一系列香薰及個人護理用品，該公司行銷公關經理江蔚賢指，產品融合了豐富的草藥配方和健康的天然藥水，而港人工作壓力大，最適合他們公餘作放鬆之用。



至於床上用品方面，卡撒天嬌香港有限公司則會展出兩大重點產品，其中驅蚊功能羽絲被採用英國HHL Technology Vital驅蚊技術配方，驅蚊功能羽絲被能於被子外30cm範圍全面驅趕蚊、蠓蟲、臭蟲、沙蠅及跳蚤，有效令蚊蟲的神經系統偵測到威脅而迴避靠近。另外，幻影枕則結合羽絨及記憶棉的雙層枕芯，其中頂級白鵝羽絨毛舒適透氣，而特製的啫喱記憶棉則有更佳承托力，兩者優點二合為一，設計更獲得獨家專利。該公司市場部總監張曉欣指，公司未來會投放更多資源於科技研發，又會收集更多用家真實反應，以科學大數據了解用家需要，提供更多更優質的產品。



香港家庭用品展、香港國際家用紡織品展

日期：2019年4月20至23日

地點：香港會議展覽中心

入場人士：只供18歲或以上業內人士參觀

查詢： 1830668

網址： http://www.hkhousewarefair.hktdc.com/ex/39 （家品展）

http://www.hkhometextilesfair.hktdc.com/ex/39 （家紡展）

業內人士現可立即透過下列渠道登記免費電子入場證(e-Badge)，節省港幣100元

手機資訊站： http://www.hktdc.com/wap/houseware/J022 （家品展）

http://www.hktdc.com/wap/textiles/J022 （家紡展）

智能手機程式：HKTDC Marketplace