醫學界提放寬海外醫生第5方案　倡人手盡留醫管局

醫務委員會早前否決放寬海外專科醫生考試後免實習安排，委員會下月8日將再召開會議並重新投票。醫學界立法會議員、醫學會會董陳沛然今早(19日)出席電台節目時表示，醫學會昨晚(18日)開會，組織醫委會放寬非本地專科醫生實習要求的第5個方案，共識是希望把非本地醫生盡量留在「最熱」的醫管局工作。



陳補充指，方案要求非本地醫生考執業試前要工作一年半，在醫管局工作的醫生，試後要工作多一年半，而在大學醫學院的試後要工作多3年，在衞生署則要工作多4年半。他指因為醫管局工作較集中臨床工作，大學和衞生署則分別有部分時間要教學和開會等。



他又稱上次醫委會的投票方式有問題，認為主席劉允怡不能推卸責任，希望聯署要求醫委會提早開會，讓公眾明白醫學界沒有阻攔事件發展。



對於有立法會議員提議「免試」引入海外醫生，陳認為醫學院的國際排名是按院校資源、文獻影響力等得出，未能反映學生水平。而來自第三世界國家或內地的醫生，倘他們所屬院校不在免試名單上便無法來港，除了不公平亦可能引起司法覆核。



公共醫療醫生協會執委馬仲儀則稱協會反對廢除考試，因公立醫院未來數年，除要培訓大批本地新增醫生之餘，還要接收大量不同國家的醫生來港，或為公院醫生帶來壓力，亦令本來屬於醫委會的審批工作要醫管局處理。