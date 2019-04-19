麻疹地震無礙港人外遊　復活節假首日機場逼爆

復活節假期向來是港人外遊高峰期，機管局早前表示假期前後會加開70航班往日本、南韓及台灣，而今早(19日)香港國際機場人山人海，逼滿旅客，亦有不少旅行團及交流團。不過，因機場麻疹疫情持續，不少出遊的旅客一家大小都戴定口罩防疫。有旅客豪花10萬港元與家人遊日，亦有旅客擔心昨天(18日)台灣花蓮6.1級地震，會盡量避去偏遠地方。



陸小姐一家9口參加旅行團到大阪遊5日4夜，她稱整家人團費達10萬港元，認為假期旅遊團費特別貴，「心痛團費㗎，但小朋友放假，難得齊人，豪爽啲都無所謂」。對於日本為麻疹爆發地區之一，她坦言擔心疫情，會注重個人衞生，勤洗手、並隨身帶備消毒用品。



蘇氏一家4口去台中玩5日4夜，預算花費達5萬港元，蘇先生稱，難得小朋友同大人都有假期，故藉復活節假期放鬆一番。對於花蓮地震，他稱「天災無得擔心咁多」，但盡量避免去太偏遠及交通不便地方。為了預防麻疹疫情，一家都戴定口罩，亦會特別注重小孩個人衞生，如勤洗手，密切留意他們身體狀況。



梁氏一家到高雄玩5日，主要尋找美食及購物，預算萬多港元。梁表示擔心及害怕花蓮地震，會盡量改去空曠地方。他亦相當擔心麻疹疫情，雖然曾經出過麻疹已有抗體，但都有意再接種疫苗，惟私家診所索價2000多港元「天價」，最後無打針，惟有勤洗手，盡量去少人地方。