西九站逾千人等過關塞爆　乘客：問嘢都無人答

不少港人趁今(19日)起一連四日復活節假期外出旅遊，高鐵西九龍站今早8時已見人龍等候入閘離境，最高峰時人龍更長達數十米，據悉離境層亦有逾千人等候通關，不少乘客均批評站內應增派人手疏導人流。



今天是復活節假日首天，大部分旅行團及旅客亦趁早出發，早上8時站內已擠得水洩不通，乘客不停地在站內穿插。據東網記者現場所見，旅客需排隊等候約15至20分鐘才能成功入閘，站內亦有廣播人流管制；反觀入境樓層則相當冷清。



市民劉先生打算乘高鐵到廣州南旅遊，直言「無諗過(西九龍站)咁多人」，由隊尾排至隊中間需花時15分鐘。劉認為入閘隊伍秩序尚可，但分流方面有待改善，「可以畀人分段時間入(閘)就更加好」。



葉先生與朋友跟團到桂林遊玩，對於高鐵站擠滿人不感意外，不過他認為高鐵站人手不足，「唔係好見到有(職員)，頭先見到有人問嘢都無人答」，認為高鐵應增加人手應付人流。鄭小姐是第二次乘搭高鐵，準備到杭州遊玩4天，她認為現場不算太混亂，但建議高鐵可安排更多人手在場維持秩序，指示乘客。