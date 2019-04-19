馬會同樂日千人創摺紙課紀錄　風雨來襲大合照告吹

復活節假期撞正連連大雨，仍無阻市民活動興致，大批家長今日(19日)帶同子女參加香港賽馬會「同心同步同樂日」，挑戰千人參與最大規模摺紙課的健力士世界紀錄，但活動完結前拍大合照時突然風雲色變下起大雨，千人合影無奈取消。



同心同步同樂日由今日起一連三天在沙田馬場及彭福公園舉行，賽馬會今年邀請約千名本地中小學及非政府機構夥伴參加者參與，並由本地著名摺紙藝術家陳柏熹帶領，合力挑戰最大規模摺紙課的世界紀錄。



1073名參與活動的學生今早10時至下午1時在沙田馬場亮相圈成功挑戰最大規模摺紙課，大會原本安排學生與嘉賓於亮相圈進行千人合影，但天色大變，橫風橫雨，雨衣及紙張被狂風捲上天，有學生更發出驚叫，大會最終取消合影，並疏散學生至內場避雨。



同樂日會場設10個活動區，提供70項寓教育於娛樂的活動及遊戲，包括青少年足球活動、DIY工作坊、復活節主題和泡泡體驗等。其中第10活動區位於彭福公園，家長及小朋友可與馬匹近距離接觸，惟因天氣不穩，該區活動需暫停。