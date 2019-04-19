網上情緣首季130宗涉款4650萬　有受害人5個月被騙7次

網上情緣騙案持續高企，警方今年首季已接獲130宗，按比例逼近去年同期約150宗，涉及的騙款約4650萬港元，即平均每宗約36萬港元，而「網上情人」亦變得愈來愈心急。警方指，自去年下半年開始，騙徒改變策略，相識未幾便以各類藉口，如要求事主買機票或自己入醫院等，需要匯款到當地；據悉，更有個案相識3天即要求匯款，收錢後即人間蒸發，以逃避警方調查。



警方指，要求證網上情緣真偽其實不難，如對方拒絕視像通話，便有可疑，惟有事主不欲拆穿騙局，希望匯款後可繼續維持與「情人」關係。據悉，曾有一宗個案，一名女事主於5個月內被7名網友騙財，其中3人以感情欺騙事主匯款後失蹤，之後有4個網友稱自己是調查員，可協助追查騙款，結果她共匯款近20次，被騙去200多萬港元。



網上情緣詐騙集團主要來自東南亞或非洲，他們訛稱自己是專業人士，在網上尋找獵物，有傳媒報道，一名自稱駐中東美軍的男子相識事主3日，即稱欲來港會面，但要匯款約3000美元(約2.34萬港元)予軍隊，讓他可委託其他人處理其職務。