每日一片：7人車讓線強行衝出　路邊情況反嚇呆網民？

在每車一車Cam的年代，有時拍得的影片，可能出乎意料。近日有司機就在馬路上遇上強行在讓線直闖的7人車，司機將片段上載網上企圖公審對方，卻被網民意外發現片段中一名小童獨自在馬路旁行走，認為比起7人車衝出讓線，更加驚險。



事發於上周四(11日)下午近6時，現場是柴灣新廈街。片段開始，事主駕車沿新廈街向柴灣道方向行駛，期間至左邊一個路口位時，一輛7人車罔顧地下已劃上強制讓線，在未有停車視察路面情況下，便直衝向前，結果險與事主座駕相撞。網民最初是討論7人車司機的駕駛態度，不過有眼利網民隨後發現，右邊路邊還有更驚險的事發生。



原來一名只約有4、5歲的小童在路邊隨着一名推着BB車，相信是母親的女子向前行，期間更愈走愈出馬路，甚為牙煙。片段所見，他們不單棄行人路不用，選擇在欄杆外步行，而小童與母親相隔亦有一段距離。不少網民為他們安全擔心，「推住BB車(媽媽)同埋後面個細路，好似仲危險喎！」「呢個小朋友無事嗎？」認為家人疏忽照顧小童，隨時造成意外。