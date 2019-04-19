食環外判工聲稱遭警偷錢　投訴近4年無進展

一名食物環境衞生署外判監工投訴被警員於街頭截查時疑被偷去3500港元。男事主黃先生指為此事向多個部門進行投訴近4年亦無具體進展，包括投訴警察課及獨立監察警方處理投訴委員會等。他有感部門互相推卸責任，「將我拋來拋去，將件事推來推去，拖延時間」，現已向法援署求助。協助他跟進事件的政黨表示，了解相關法律意見後，不排除採取下一步行動如司法覆核。



男事主黃先生聲稱，在2015年8月於深水埗與女下屬執勤時，被4位警員查身份證，期間雙方出現口角，他自稱被人推向鐵欄及捏下體，而其背包內一袋共35,500港元的現金被其中一名警員檢查後歸還，惟其後發現當中3500港元不翼而飛。黃指事發時留意到其中一名警員身上配有隨身攝錄機，惟查袋的警員當時繞到配有攝錄機的警員身後檢查錢袋，他質疑有人涉嫌偷去其金錢。他認為該攝錄機有拍下整件事情的經過，其後就事件向投訴警察課作投訴，並要求翻看相關攝錄片段。



黃指在2016年3月於街頭再遇上述警員，其中一名疑偷錢的警員上前質問他「你認唔認得我」，他有感受威脅而向旺角警署報案，亦向監警會及投訴警察課求助。黃於7個月後再到旺角警署，以被人偷錢為由報案求助，並於往後兩年內多次主動要求增補口供被拒。期間目擊此事的女下屬曾被要求落口供而到旺角警署，但她聲稱到場後只被檢查手袋，未有人替她無落口供便囑她回家。



黃先生曾為此多次去信警務處處長、保安局局長及行政長官。而監警會於2017年2月表示已就相關事件，收到投訴警察課提交的中期報告，留待最終報告出爐後，才會決定通過調查結果。案件現時仍由投訴警察課進行跟進當中。至於翻看事發錄影片段一事，黃於本月被旺角警署通知此事已終止調查，並沒有他要求的資料可提供。



黃先生直言對於事件拖近4年仍未解決，感到冤枉及委屈，希望盡快取回公道。協助他跟進的政黨就質疑此事有警員執行職務時不合理行使權力，抗議警務處處長失職，縱容下屬瀆職。