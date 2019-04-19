網民熱話：圖公審公院醫生冇醫德　港女圍爐不成反遭圍插

公立醫院醫護人員人手不足問題嚴重，不少求診人士對醫護人員沉重的工作量都會予以體諒。不過近日有網民在社交平台控訴一名公立醫院女醫生「冇醫德」，原因竟是在看診過程中，「全程只望住file(文件)」，結果惹來大批網民圍攻。



今日（19號）早上，該名女網民在Facebook群組「Tai Po 大埔」發文講述其求診經過，她稱自己到大埔那打素醫院求醫：「不幸遇上一個冇咩醫德的女醫生XX。全程只望住file...」其後在留言中她再補充，當日疼痛難止，平日看慣的私家醫生放假，迫不得已下便到公立醫院急症室求診，怎知遇到的醫生全程只看她的病歷，「咁都應該檢查一下，她連望一眼都冇。」除了讓她打止痛針外，就沒有其他檢查了。



不過，女事主遭遇卻未得到網民同情，質疑她「圍爐取暖」，更嘲諷說：「想點？使唔使叫醫生同你嚟個深情互望，打打氣，講番句加油咁呀？」「咁需要人呵點解唔搵媽媽？」「睇得政府醫院就預咗」。亦有人認為女事主應該要體諒醫護人員：「佢連file都未睇完就要睇症，就知佢哋幾慘」、「體諒吓醫護人員，同埋醫生都係靠睇file了解你嘅狀況，無可能記到咁多人嘅病歷」。有網民則分享類似經歷：「我上次喺樓梯跣倒，個醫生望都無望過我，就咁叫我照x光」。



網民有話說：



Patrick Chow：下次報稱眼疾，一定望你望到實一實。

May Chung：體諒吓前線醫護人員啦，大家都係打工仔...

Pak Chun：急症有時啲醫生真係差到睇咗好似冇睇咁

Gary Ka Kit：大佬...人手不足呀！



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