科學館首辦虛擬鯨豚展　絕種白鱀豚重現眼前

這個復活節假期，不用遠赴動物園或水族館也能欣賞動物！香港海豚保育學會聯同香港科學館合辦全港首個大型的虛擬鯨豚展覽「Free D鯨豚互動展」，利用像真度超高的虛擬技術展示5種大型鯨豚動物，帶給觀眾耳目一新的動物展示體驗。展覽於科學館展覽廳地下展出，展期由今天(19日)起至下周一(22日)，橫跨4天復活節假期。



展示的5種鯨豚動物包括飛旋海豚、虎鯨、座頭鯨、香港「原居民」中華白海豚和已絕種的白鱀豚。當中座頭鯨體形極為龐大，傳統水族館難以展示這物種；而相信已在野外滅絕的鯨豚，即長江的白鱀豚也能透過嶄新數碼投影系統LightAnimal，栩栩如生地帶到大家眼前。



今次的展覽技術由來自日本的創辦人河合晴義開創，同類型展覽曾在多個國家和城市舉辦，包括美國、英國、日本、南韓和中國。除展示鯨豚物種外，香港海豚保育學會更會向參加者教授正確鯨豚知識，將保育實踐在生活當中。



香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，是次活動為香港首次大型的虛擬鯨豚展覽，目的是向公眾說明以後的動物展示不再局限於人工環境。隨着社會對動物權益的意識提升，LightAnimal或許是未來動物展示的一條出路。