政Whats噏：議員倡秘書長主持選委員會主席　玩殘秘書處

立法會爭拗不斷，民主派議員過往以瘋狂點算會議法定人數拖長會議、及動輒就對議案提出大量修正案或臨時動議嚟「拉布」，令秘書處工時及工作量大增。立法會前年修改《議事規則》遏止拉布後，以為秘書處可以鬆番啖氣，點知又面臨另一項挑戰。最近有建制派議員就建議由秘書長陳維安(Kenneth)去主持埋各委員會首次會議嘅主席選舉，如果成事，佢就真係做到有氣冇碇抖兼有排煩喇！



立法會近日最大爭議嘅莫過於審議修訂《逃犯條例》，有關法案委員會本周三(17日)首次開會，原定要選出委員會正、副主席，由於根據慣例，委員會選舉主席前由最資深議員主持，而該委員會最資深議員就係民主派議員涂謹申，結果喺反對修例嘅民主派議員玩嘢之下，拖到會議結束都未能選出主席。有建制派議員就提出再次修改《議事規則》，改由秘書長去主持各事務委員會同法案委員會嘅主席選舉。



立法會大會及委員會選主席原本都由最資深議員主持，前年修改《議事規則》後，大會主席選舉已改由秘書長主持。如無意外選大會主席都只係四年一次，但若連委員會都由秘書長主持，作為秘書長嘅Kenneth就淨係主持會議都好唔得閒，事關現時十八個事務委員會就話每年選一次主席，同日舉行，但法案委員會，甚至專責委員會同調查委員會就不定期成立，咁搞法真係「全年無休」，何況秘書長仲要肩負其他職責。



有立法會中人話，雖然建制派提出呢個建議，但立法會各委員會都有負責嘅議會秘書，選主席工作可由議會秘書兼任，唔一定要Kenneth主持。不過，正所謂「道高一尺、魔高一丈」，萬一民主派玩嘢起上嚟，如果唔由Kenneth親自主持，一個議會秘書又係咪壓得住場呢？分分鐘搞到好似啲選舉主任咁，搞到周身蟻。



日前有人質疑審議修訂《逃犯條例》嘅法案委員會會議安排，Kenneth就罕有地以自己名義發信畀全體議員，指喺內務委員會要求成立該法案委員會時，舉手加入嘅係建制派議員，故由該議員定出開會時間，到開會當日加入議員中以涂謹申最資深，故由涂主持會議，強調秘書處係以專業中立態度遵照《議事規則》為議會提供服務。Kenneth今次就話發信澄清，但由秘書長主持委員會主席選舉呢個「彈」，唔知佢又點拆呢？

