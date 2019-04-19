發射台：內地官民虐狗食狗　空談道德文明社會

狗是人類最忠誠的朋友，惟內地卻先後爆出虐狗新聞。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟湖北武漢為準備今年10月的「第七屆世界軍人運動會」而頒布「打狗令」，即凡流浪狗、高度超過45厘米的家犬均一律撲殺的不文明虐狗行為，同時狠批廣西玉林狗肉節習俗過時，更甚的是有關部門態度強硬，懶理輿論，導致整個市鎮不斷傳出狗狗的哀號。



節目指出，流浪狗的確會帶來一些社會問題，例如傷人、傳播狂犬病、排泄物造成的衞生問題等，但這些問題豈足以成為虐殺狗隻的理由？出現流浪狗是因為有人棄養，有狂犬病則是因為防疫有漏洞，這些均是人為因素，內地部門卻沒有面對問題的根源，反而堅持執行惡法，向最無助的狗狗「開刀」，視狗狗為除之而後快的對象。



事實上虐狗歪風並不限於官場，坊間亦不遑多讓，有人用拳頭不斷虐打小狗，導致小狗口鼻流血，更將整個虐狗過程上載網絡，結果被網民瘋狂「鬧爆」。至於廣西每年的玉林狗肉節多年來均被批評虐狗，不單止食狗肉習俗已經過時，當中的狗肉來源亦備受質疑，有指狗隻是來自偷來的寵物犬，結果每年狗肉節均飽受各界抨擊，惟當地市政府懶理，僅稱狗肉節是民間自發風俗活動，將責任推卸得一乾二淨。



其實狗狗是人類的好朋友，亦是好助手，只要接受專業培訓，便可成為作出重大貢獻的緝毒犬、搜救犬、警犬等。狗狗與人類和諧共處是人類文明的見證，更是衡量一個國家道德程度的指標，若中國有意建設文明社會，不妨從善待動物、善待狗隻開始。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網新推出的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



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