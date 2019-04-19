馬會同樂日首天逾萬名市民入場　千人摺紙課破世界紀錄

香港賽馬會年度「同心同步同樂日」今日(19日)正式揭幕，適逢是復活節假期，即使遇上連連大雨，仍無阻市民對活動的興致，首天活動已吸引逾萬名市民入場，當中重點活動就是成功刷新了健力士世界紀錄，逾千名參加者一齊摺出不同形態的紙藝，場面壯觀，發揮同樂日宣揚的「我做得到」正面精神。



一年一度的「同心同步同樂日」於復活節期間(4月19日至4月21日)在沙田馬場及彭福公園舉辦，現場有超過70多項寓教育於娛樂的遊戲和活動，與市民同度復活節。是日焦點「千人摺紙」，來自21間小學、7間中學及3間非牟利團體的參加者，在本地著名摺紙藝術家陳柏熹帶領下，合力挑戰「最大規模的摺紙課」的世界紀錄，最終造出1073件紙藝作品，打破了健力士世界紀錄，舊摺紙紀錄為573件，配合了今屆同樂日「同樂齊學 跨代共融」的主題。



馬會主席周永健在會上表示：「很多謝各夥伴團體及學校參與今次活動，並刷新了世界紀錄，希望所有參加者有個難忘經歷。」此外，馬會行政總裁應家柏、馬會公司策劃、品牌及會員事務執行總監梁桂芳、馬會慈善及社區事務執行總監張亮、勞工及福利局局長兼兒童事務委員會副主席羅致光、曼聯名宿安迪高爾(Andy Cole)以及參與挑戰世界紀錄的馬會公益慈善夥伴代表，一同在現場見證。被邀出席的前「紅魔鬼」前鋒安迪高爾對此活動給讚：「這個活動真是很有意義，雖然遇上滂沱大雨，令大家更團結。」



馬會同日亦公布的四個慈善項目，分別是「賽馬會『長幼情』跨代共融計劃」、「賽馬會『獅子山傳耆』口述歷史戲劇計劃」、「聖雅各福群會賽馬會『入伍登陸．快閃動』」及「賽馬會『童夢耆緣』劇場計劃」，透過跨界別協作、加強長者與社會的連繫，以及鼓勵不同年齡人士彼此尊重，互相認同及合作，致力推動跨代共融。項目合共捐款約6200萬港元，直接受惠人數達78,000。



復活節期間舉行的同樂日，亦設多項應節遊戲，包括復活蛋快遞、復活節迷你賽車，讓一家大小歡度復活節。此外，今個馬季適逢是沙田馬場40周年，場內設有展覽及沙田馬場馬匹亮相圈微縮模型，入場人士可從中細味沙田馬場與社區密不可分的關係。