批政府解禁路線為「交數」　紅VAN業界憂失客源

運輸署擬放寬紅色小巴行駛八號幹線沙田段往返新界及九龍。不過，紅色小巴業界對新安排反應未算熱烈，更擔心改行新路後會失去客源，反問「畀個碗但冇飯，要嚟做乜？」，又批評政府一直堅拒開放將軍澳及東區走廊等「禁區」，扼殺紅色小巴生存空間。



現時有九條紅色小巴路線途經沙田區，部分屬僅於賽馬日才行駛的路線，例如沙田馬場至荃灣；亦有部分是通宵路線，例如上水/大埔至旺角(亞皆老街)。



對於放寬紅色小巴「禁區」安排，香港九龍新界公共專線小型巴士聯合總商會梁雄表示，業界一直要求放寬將軍澳、東涌及東區走廊等「禁區」，讓紅色小巴行駛，但政府充耳不聞，他質疑政府擬放寬紅色小巴行駛八號幹線沙田段，純粹是為了向審計署「交數」，對業界生意未必有幫助，「畀個碗但冇飯，要嚟做乜？我哋唔會多謝佢(政府)。」



公共小巴總商會主席凌志強則指，開放禁區後多了一條路供紅色小巴出入九龍，始終是好事，但他指業界需先試行新路，並視乎對縮短行車時間的幫助有多大，以及改路後對客源的影響，才決定以後是否轉用新路出入九龍。他稱，現時部分紅色小巴行經大埔道往來深水埗，途經嘉頓、前北九龍裁判法院及爾登華庭等上落客點，可能考慮試行新路。

