復活假北上探親玩樂者眾　羅湖逼爆金巴打蛇餅

不少人趁復活節假期出遊或回鄉探親，今日(19日)出境人流逼爆羅湖口岸，下午過後同一時間有近5000人排隊過關，把羅湖橋擠得水洩不通。羅湖口岸一度實施人流管制措施，從香港口岸到內地關口花時逾一小時，引起部分排隊市民鼓譟。另外，有不少市民選擇經港珠澳大橋前往珠海，金巴候車處大排長龍，需等候一小時才能上車。



記者下午在羅湖口岸所見，現場人頭湧湧，相信有近5000人等候過關。羅湖口岸一度實施人潮管制，約每半小時截一次龍，故走完短短一條羅湖橋需花近一小時。今日有不少經羅湖口岸過關的市民帶着沉重的行李，又要照顧同行小朋友，在人群之中「推一步、行一步」，狀況甚是狼狽。有部分市民則擠迫狀況有所怨言，不時鼓譟。



羅湖口岸方面已開放所有傳統櫃位及自動櫃位為市民辦理出入境手續，惟大部分市民均選擇傳統櫃位，故每個櫃位均有近百名市民等候，約需半小時才能完成出入境手續。至於羅湖往返香港方面，人流較稀疏，出入境均暢通無阻。



除羅湖外，港珠澳大橋早上亦被人潮「攻陷」，現場所見，高峰時有逾2000人出境，把香港口岸大堂擠得水洩不通。前往珠海的金巴候車處有大量旅客排隊，現場「打晒蛇餅」，市民平均雖需輪候一小時，才前往珠海的金巴，金巴購票處亦排滿人龍，平均需等候近半小時才能購票。



入境處表示，截至今午4時，有163,396人次經羅湖口岸出境，入境則只有42,120人次；港珠澳大橋則錄得61,518人次出境，入境人次則有17,738人次。

