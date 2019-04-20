探射燈：黃竹坑垃圾站　女傭邊執邊食

超市棄置食物雖已當作垃圾處理，既會淋水又會用垃圾膠袋封口，惟仍無阻市民在垃圾站「尋寶」。東網記者除直擊有疑似食店負責人將雞蛋及蔬菜等食材運走重用外，更目睹有女傭即場品嘗執來的水果。有醫生警告，這些在垃圾站的食物含有極多細菌，生熟食物亦可能交叉感染，胡亂食用隨時患急性腸胃炎。



黃竹坑一個衞生環境欠佳的垃圾站內，有一袋袋被超市棄置的食品。東網記者連日直擊均看見不少人前來檢拾，當中有外籍女傭衞生意識薄弱，一邊執蔬果一邊「試食」，期間在垃圾桶內翻出一個梨，然後不假思索一口咬下，該梨沒有清洗過，而周遭夾雜其他垃圾，令人嘩然。



急症科專科醫生司徒敬豪指，進食由垃圾桶內拾得的食物，因街頭氣溫及濕度高，細菌數量必定大大增加，有機會令進食者患急性腸胃炎；若垃圾內夾雜其他生的食物，如魚肉及雞肉等，就會造成交叉感染，亦會引起蟲患及鼠患，散播病毒，故不建議市民食用這些食物。西班牙有地方政府曾將超市外的垃圾桶上鎖，以防止市民翻摷食物來吃。

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