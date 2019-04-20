探射燈：環團轟超市浪費　剩食可餵動物

貨如輪轉的超市，每日棄置的食物不勝枚舉。有清潔女工直言，超市為免有人檢拾，通常會為食物淋水再以黑色膠袋密封。環保及關注團體批評超市浪費食物，應物盡其用，政府應牽頭鼓勵超市與環保團體合作，將還可食用的食物轉贈基層及長者，次一點的可餵飼狗隻，再差一點的餵豬。



「每日大約裝滿3分之1個垃圾桶啦，佢（超市）淋晒水唔想人執㗎！」天水圍一間超市每日丟棄不少食物，包括蔬菜、水果及雞蛋等，在附近垃圾站工作的清潔女工透露，超市丟棄的食物均以黑色垃圾膠袋重重密封，當普通垃圾直接丟到垃圾站，市民要執拾並不容易，而且全部被淋水，目的是不讓人再食用。



專門收集超市棄置但有獨立包裝食品的網民曾小姐指，她會接收超市丟棄，包裝完好卻快將過期的麵包，放在網上平台供市民領取，活動深受基層市民歡迎。她批評超市過於浪費，許多品質良好的食物未過期已被丟棄，甚至有因為包裝不完美而遭拋棄，認為可轉贈基層人士及老人院，盡社會責任；若然食物的食用期已過，亦可用作飼料，減少浪費。



綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，過去曾聽聞有超市要求店員弄破過期食物包裝，並灑上漂白粉，防止被人檢走食用，他批評做法不可取，「每年搵咁多錢，唔應該吝嗇回饋社會嘅機會。」劉指可把快將過期的食物贈予慈善團體，再轉交有需要人士，如獨居長者及低收入家庭。

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