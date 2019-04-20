東方日報A1：超市暴棄食物　任奸商猛執　政府懶籌劃轉贈

以往超市丟棄大量快將過期食物，被指「大嘥鬼」，在環保日盛的風氣下已見收斂，惟仍有超市「陽奉陰違」。港島黃竹坑一個垃圾站多年來成「尋寶勝地」，每當貨車將超市垃圾丟棄後，附近居民及外傭均聞風而至，無牌士多檔主更將檢來的棄置食物「循環再煮」奉客，無本生利。有醫生警告垃圾站細菌滿布，進食不潔的食物可致急性腸胃炎，站內的蟲鼠亦可傳播其他病毒。環保及關注團體更斥超市浪費食物，促政府大力推動超市與環團合作，將食物轉贈基層。



東網早年曾報道黃竹坑1個垃圾站常有外傭及士多檔主檢拾超市棄置的逾期食物，近日再死灰復燃。「嘩，今日好多嘢喎！」東網記者連日在該垃圾站外觀察，其中一日下午近2時，一輛大型貨車停泊於垃圾站外傾倒垃圾後，鄰近士多的兩名女工即提着兩個發泡膠箱走進垃圾站尋寶，她們翻箱倒籠，將黑色垃圾袋搬到地上並撕開，隨即發現有生菜、火龍果、啤梨、番茄、盒裝雞蛋及朱古力等，被棄置食物種類繁多，二人將食物放入發泡膠箱，並迅速將「戰利品」搬入士多。疑是士多老闆的男檔主，有時更在垃圾站外把風。



兩名女工將拾回來的「食物」搬回士多後，其中一名女工便將雞蛋放入廚房，混雜已排好的雞蛋當中，其他蔬果則放入一房間內。該士多主要供應湯麵、簡餐及飯類食物，生意甚佳，早、午餐及下午茶時間，不少附近地盤工人或文職人員光顧，皆因上址甚少食肆，該士多可謂獨市生意。檔主不時招呼食客，又進入廚房煮食。東網記者隨後光顧一碗餐蛋麵及一份蛋治，發現湯麵內的雞蛋疑似拾回來，味道古怪。



另一架貨車在日前下午近4時到達，兩名南亞裔工人將貨車上的塑膠廢物棄置後，隨即將多袋「脹卜卜」的黑色垃圾袋交予士多檔主，看似甚有默契。然而，該垃圾站有不少垃圾，包括家具及食物殘渣等，地面污水橫流，衞生環境十分惡劣。記者在被棄置食物的垃圾袋中，發現多張屬於一間超市的單據，部分剩菜的牌子包裝亦可見於同一超市內，而附近垃圾桶內有不少屬於該士多倒出的咖啡渣、檸檬片及煙蒂等垃圾。



食環署發言人證實，有關士多事發時並無任何食肆牌照，署方去年曾接獲9宗上址無牌經營食肆投訴，並向負責人提出5宗檢控，將繼續留意。另按《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得耙撥、揀拾或掘出棄置的廢物移走或散布，違例者首次定罪，最高可被罰款5000港元，其後定罪則罰款1萬港元。但該署人員巡查有關垃圾站時未有發現違規情況。



有關士多女負責人否認往該垃圾站執拾食物的為其員工，而對於無牌經營食肆則不作回應。有關超市表示，所有分店必須先把過期或棄置的食物銷毀，再以垃圾膠袋封好才妥善棄置，不得擅取或轉售。該超市又指過往一直與慈善機構合作，把即將過期的食物製作成飯盒捐贈給有需要人士。



環保署發言人表示，政府於2013年推出的「惜食香港運動」 推廣減少廚餘，促進商戶捐贈剩餘食物。環境及自然保育基金2014年起資助非牟利機構回收過剩食物，再分發給社會上有需要人士。