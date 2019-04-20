曾大鬧屯醫司機　元朗遇截查狂飆揭藏毒被捕

本月10日一名司機駕駛私家車大閙屯門醫院，引來市民非議，涉事司機今日(20日)凌晨1時許，駕駛同一輛私家車，駛經元朗青朗公路大欖隧道收費亭時，新界北總區交通部特遣隊正進行反醉駕行動，警員發現其車速緩慢，認為有可疑，遂示意停車受查，詎料司機加速向八鄉逃走，警方出動「隱形戰車」追逐約5公里將其載停，在車上檢獲毒品，以涉嫌危險駕駛及藏毒拘捕。



警方指出，私家車被追截時，曾違例切雙白線、衝紅燈及超速行駛，追逐路線經過八鄉路、錦上路、東匯路、錦田繞道，再經東匯路至錦上路，最後在錦莆路被截停。警員在前座乘客位及司機車門邊搜獲2包冰毒，共重2.1克，市值約1000港元。警方出動緝毒犬再詳細搜車，無其他毒品發現。



被捕男子姓劉（46歲），報稱任職地產經紀，當時正駕車返家。他是有關私家車的車主，警方已將車扣留檢驗。



大鬧屯門醫院事件中，該司機駕車於晚上駛至醫院正門，車頭駛過自動門，霸佔正門行人通道，更不停響號，又瘋狂爆粗，事發經過被網民拍攝上網，驚動警員到場。有網民指，當日下午見私家車在醫院出現，當時司機因停泊在傷殘車位，被保安員勸阻。

