Dr.東：進食運動訓練舌頭力量　長者改善吞嚥障礙

長者吃東西「噎到」，千萬別以為是小事，分分鐘可能患上吞嚥障礙！言語治療師指出，有資料顯示五十歲以上的人士中，超過兩成有吞嚥障礙的風險，若坐視不理，患者長遠會出現體重下降、營養不良及脫水等病徵。六十七歲的黎婆婆因吞嚥障礙導致吃飯時經常「噎到」，結果被別人誤以為心急進食，大感尷尬。有協會因而推出「功能性進食運動」訓練，訓練長者利用食物控制舌頭運動，增強舌頭肌肉力量，從而改善吞嚥障礙的情況。



香港耀能協會今年調查超過一千名年齡介乎十八至八十歲的服務使用者，一半使用者表示有吞嚥障礙或進食困難，較二○一四年上升約百分之二。另有資料顯示，香港五十歲以上人口達三百萬，當中約兩成二即約六十六萬人，出現吞嚥障礙的風險。香港耀能協會言語治療師洪瑋良表示，老齡化容易造成肌肉質量和強度退化，這不但影響長者的四肢骨骼肌肉，更會影響他們的咽喉及舌頭，有關的結構轉變導致一般長者的吞嚥反應變得較為緩慢及乏力。



協會因而為社區長者度身訂造一套「功能性進食運動」訓練，長者需要活動舌頭，將口中的食物作左右交替轉移及咬一下，亦需以飲管吸啜濃稠的糊狀食物或飲料，將口肌訓練融入日常的飲食中。協會在去年八至十月研究十二名長者，年齡介乎六十七至八十九歲，參與連續兩個月的「功能性進食運動」訓練。結果發現，超過八成參加者的最大舌頭力量得以維持或上升，當中五名舌頭力量本身較弱的參加者，經過訓練後，舌頭力量有接近四至六成不等的升幅。



其中一名參與訓練的黎婆婆，退休前一向工作忙碌，常常只有十五分鐘的午飯時間，「三扒兩撥」吃完便要再次返回工作崗位。即使退休後生活節奏減慢，但當與朋友進餐時，有時會「濁親」而被朋友誤以為心急進食，「因為我咳到似關公咁」，令她十分尷尬。黎婆婆於是勤力地訓練舌頭，現時吞嚥情況已有所改善，也能更安心地與其他人一起進餐。



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