港故mini：屹立深水埗20年　69歲Bra專家：我一𥄫就知你着咩碼！

這間紮根深水埗多年的內衣店，可能你我都曾經路過，但也許未必記得或者有印象。這間看似平平無奇、毫不起眼的小店，原來內裏有一位樂善好施、富人情味的老闆娘。



開業20載 天天工作風雨不改



「點解我會日日返工唔休息？因為我太熱愛呢個行業。」今年69歲的老闆娘May，從事內衣行業至今已35年，經營地舖20年。視工作為終身事業的May，不論在街上抑或店內，只要眼見有女士「着錯胸圍戴錯bra」，便有衝動走近作善意提點，「我有30幾年經驗，一『𥄫』就知你着乜！覺得人哋着錯就想走埋去，甚至可以唔賺錢、幾多折都得，只係想幫佢，直情有咁癡線嘅衝動。」



深信內衣不是愈貴愈好



大部分人可能認為內衣愈貴愈好，怎料最終也是買了不合適的內衣，浪費金錢之餘更影響健康，引致的後遺症可能比想像中嚴重，May就親眼目睹不少個案。例如有女學生穿錯內衣而影響胸形、導致寒背；亦有客人豪花成千上萬元買名牌矯形內衣，結果矯形變「畸形」，把上身勒至頸梗膊痛。「有啲人着胸圍，只係崇尚名牌，越貴愈好，但我嘅理念係一定要着得健康、舒服。」每位女士也能擁有合適的內衣，是她的希望，以及每天工作的動力。



待客人如朋友



「我會做一啲好傻又好無聊，但會令自己好滿足嘅事。」May笑着說。



她曾遇過一位體型過胖的婆婆，May因為擔心她的健康而主動帶她去游泳；試身的女畢業生蓬頭垢面，May便好言相勸她剪掉頭髮，助其重拾自信尋覓工作；她亦會每天預留報紙給拾荒婆婆，適逢過時過節亦給她一百幾十元，希望她感受被人關心的溫暖，這些都是May的「待客之道」：「一啲微量嘅事，畀到人哋溫情，我覺得好舒服，呢個就係我嘅人生觀。」



「佢對個個都咁好架！」光顧多年的熟客也知道May樂於助人，May亦彷彿有用心記住每位客人的故事。「有一份客人對我嘅支持，已經覺得好幸運，所以我享受我嘅工作，唔一定要賺好多錢。」



施比受更有福



May回想2014年「佔中」時，剛巧有準備入學堂的警隊學員光臨May的店舖，為對服務香港的未來前線人員表示支持，May開始給予紀律部隊學員折扣優惠，「唔可以只用言語，仲要實質支持，希望佢哋能夠感受原來有市民支持佢哋。」May亦感恩至今學員間，仍一代傳一代回來光顧、支持她。



而草根出身的她，亦會向學校或慈善機構捐贈內衣，回饋社會之餘，自己亦得到很大的滿足感。「其實成本唔貴，點解啲人做生意要謀取暴利，我想畀基層人士用到應該用嘅嘢，幫佢哋搵返自信。」



今集《港故mini》用大約3分鐘，走訪這位屹立深水埗多年、充滿愛心和人情味的老闆娘。



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