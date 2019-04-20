醫生團體憂綑綁服務年期太長　嚇走海外醫生

醫務委員會下月再討論放寬海外專科醫生考試後免實習安排，醫學界提出的第5個方案，建議非本地醫生考執業試前要在醫管局至少工作1年半，試後亦要再工作1年半，即前後至少3年才可免實習，大學醫學院和衞生署工作的醫生在試後則須工作3和4年。公共醫療醫生協會副會長馮德焜今(20日)於電台節目表示，放寬實習方案必須綑綁醫生在執業試後繼續工作一定年期，不希望醫生一考到試便離開，惟若年期太長會嚇走海外醫生。



馮在節目後表示，醫生業界就豁免海外醫生實習期達成共識，但承認港大及中大醫學院未有參與討論方案，難以估計最終會否獲醫委會通過。他強調，結果取決於政府委任的醫委會成員是否支持方案。至於方案對大學醫學院和衞生署工作的醫生較嚴格，他解釋大學醫學院和衞生署醫生的臨床工作量較醫管局醫生少，故設立不同綑綁年期，相信能吸引海外醫生到公立醫院工作。



同場的立法會議員黃碧雲表示會尊重醫委會投票結果，但質疑大學醫學院執教的教授不足，對大學設下年期不合理。她希望透過免試，吸納在海外排名50以內的醫學院就讀、並取得執業資格的香港人，認為能在名校畢業的醫生，其能力和大學水平不會有大差異。



醫學會副會長、醫委會委員林哲玄則指，有關豁免年期是按各機構臨床工作量來決定，認為評核醫生比評核院校更直接，形容是保護市民，相信執業試對部分醫生來說不是很難。他亦指，醫管局留不住香港畢業的醫生，亦留不住海外回流的醫生，情況如病人流血只是不斷輸血而不止血，結果都是無用。