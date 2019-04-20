葉劉轟修訂逃犯條例拉布　黎棟國指一次性移交非港首創

審議《逃犯條例》修訂的法案委員會本周三(17日)召開首次會議，惟民主派被指「拉布」，令2小時會議仍未能選主席。身兼新民黨主席的立法會議員葉劉淑儀，今早(20日)在電台節目坦言對拉布感到「好嬲」，認為修例問題有迫切性，擔心一直無法正式開會討論，會令法案審議時間更緊迫。



她指出，當年任職政府時曾處理「張子強案」，當時無法將嫌疑人由內地移交香港，立法會曾強烈敦促她與中央當局討論移交安排，「大家都明白件事係雙向，要人移畀你、你都要移畀人」。她稱就算7月前未能通過逃犯條例修訂，亦應繼續進行審議，最終為條例完成修訂。



對於有指若通過修訂，將來有人若做了內地不喜歡的事，便會被引渡返內地受審。現為新民黨常務副主席的前保安局局長黎棟國表示，有關說法極度誇大，不符合實際情況，強調逃犯條例是根據國際水平制訂，亦存在多年，局方提出一次性「個案移交安排」亦非香港獨創，其他司法管轄區，包括英國及新西蘭等都有這種安排，認為公眾要考慮香港是否要成為逃犯天堂。