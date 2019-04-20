東網透視：四川熊貓基地鬥賣萌　三腳戴麗活出堅強

黑白分明的大熊貓人見人愛，圓滾滾的憨厚形態給人懶洋洋的印象，然而四川中國保護大熊貓研究中心的熊貓卻與別不同。基地有38隻大熊貓，每一隻性格舉止都不盡相同，有最堅強的「三腳熊貓」，也有坐擁2000萬粉絲的「網紅熊貓」。大熊貓基地正免費向港人開放，市民到四川旅遊時，不妨到此探望可愛的大熊貓。



慵懶的午後，一隻成年大熊貓在園內不停打轉，像是為「減肥」而將剛進食的竹子消化掉；另一邊廂小熊貓兩姊弟則在翻滾嬉戲，樂也融融。四川中國保護大熊貓研究中心轄下都江堰基地佔地1.2萬平方米，曾經歷過2008年汶川大地震，是香港特區政府協助的災後重建項目，2015年底全面開放，專門負責大熊貓救護及疾病防護，以及接收「海歸熊貓」等。基地中熊貓年紀最小只有6個月大，最年長達29歲，相當於人類過百歲。



最出名要數3歲雄性大熊貓「青青」，牠最愛跑動翻滾，一舉手一投足都充滿明星架勢。基地在園區內安裝多個攝錄機，原本只是想透過網上直播向全球各地的網民分享大熊貓日常生活，「青青」可愛的姿態竟成功俘虜近2000萬名粉絲追蹤，堪稱「網紅熊貓」。



在汶川地震時被困廢墟36天仍生存的小豬「豬堅強」廣爲人知，而熊貓群中也有「熊堅強」。今年20歲的「戴麗」是現時全球唯一只有三隻腳的大熊貓。牠在野外出生，2011年在四川寶安縣獲救，人員發現牠疑受其他動物攻擊致右耳被咬掉一半，全身多處有撕裂傷痕，左後腿受傷嚴重及受感染，專家要為牠截肢保命。



三腳熊貓原命名「戴立」，意為站立，但手誤寫成美麗的「麗」。手術後，堅強的戴麗重新學習走路，除輕微跛腳外，與正常大熊貓一樣健康生活。工作人員說，未來將研究為其裝上義肢。



都江堰基地的熊貓不少為「海歸熊貓」或「熊貓ABC」，因為基地借出熊貓往美國、奧地利、馬來西亞等地後，牠們若在約定租借期內在海外產子，大熊貓BB成長至2歲後便須送返基地照顧。港人亦是基地的常客，中心至今已接待超過9000萬人次港客，港人現時只需出示有效證件即可免費入場參觀，探訪別具特色的大熊貓。