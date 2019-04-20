不誠實取用電腦罪廢武功　法律界心急填補漏洞

「不誠實取用電腦罪」被裁定不適用於使用自己的電腦或手機的行為，法律改革委員會性罪行檢討小組委員會張達明今早(20日)於一個電台節目表示，以後律政司難以此「萬能Key」檢控偷拍行為，故「心急」望能盡快填補這法律漏洞。張指，委員會明白香港現行有關性罪行的法律頗為落後，有迫切性進行法律改革，因此過往先彈性處理較迫切議題，例如曾建議廢除14歲以下男童無性交能力的法律規定，在不先行發表諮詢文件情況下直接發表最後報告書，最終立法會亦很快通過該建議。



張指，現時一般性控罪未能夠帶出性罪行的本質，亦未能把焦點集中於保障及尊重一個人的性自主權，另外現時法律未能夠涵蓋不少應該受到刑事制裁的性侵行為，由於較長時間才能完成整個性罪行檢討項目，因此會先處理迫切性議題，例如建議設立查核機制，查核從事與兒童有關工作的人員是否有性罪行定罪紀錄；去年5月亦建議針對性地訂立「窺淫罪」，內容參照英格蘭相關法令，將為了得到性滿足而偷窺或偷拍他人如廁、沐浴、更衣或性行為等私密活動的行為刑事化。



張表示，委員會對性罪行的各項改革建議已經完成廣泛諮詢，當中亦有不少共識，他期望法改會可以盡快發表報告書，填補就偷窺或者偷拍行為的法律漏洞。張續稱，法律改革的工作需小心謹慎地進行，以避免其後會出現漏洞或過猶不及情況，「更加不能夠讓人以為政府是假借民意，快刀斬亂麻地強行通過一些影響深遠的法例，破壞香港法治根基」。