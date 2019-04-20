窺探5500萬光年奧秘　黑洞實際得相片1/3大

人類首張黑洞相片上周三(10日)全球多地同步揭曉，為人類揭示了黑洞在宇宙的真實形態。天文台今(20日)發表「氣象冷知識」，進一步解析該位處M87星系、被科學家形容為「怪物」的黑洞之謎。



太空館助理館長陳俊霖表示，黑洞其實是宇宙重力中好強的天體，其強度連光都「走唔甩」，而黑洞的邊界又稱為「事件視界」。他指，由於未能在外面觀測到內部發出的光線，故天文學家只可透過觀測事件視界以外物質情況，來推斷黑洞的物理特性。陳又指，黑洞實際上的大小其實只有照片呈現的三分之一，而其四周的橙色環則來自黑洞附近的吸積盤，當黑洞吸引物質時，物質就會呈現一個吸積盤並跌進洞內，過程中會釋放光線和熱能，天文學家就憑吸積盤釋放出來的無線電波，觀測其特性。



咁究竟M87星系的黑洞相距地球有多遠？陳解釋，光已經是世界最快速度，而1秒時間，就可以由地球去到相距384,400公里的月球，而用8分鐘就可以到達距離149,600,000公里的太陽，但要去到黑洞，就要飛足5500萬年先到達，即地球與黑洞距離有5500萬光年。



有份參與是次黑洞觀測研究的港人天文學家陳志均表示，團隊是以「事件視界望遠鏡」觀測M87星系中心的黑洞，而拍攝時須將世界各地8個射電望遠鏡互相連繫，形成一個相當於地球直徑般大的望遠鏡。天文學家要記錄黑洞附近放出來的一些無線電波，再利用電腦運算的方法，把望遠鏡的數據結合，從而得出照片。