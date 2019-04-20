你要知：「狗仔式」不是天生本領　邊種狗唔適合游水？

近日網上瘋傳有飼主帶法國鬥牛犬到泳池游水，結果溺斃的影片。片中狗隻在沒有任何安全設施情況下，在寵物店泳池中遇溺斃命。影片震驚網民，有人怒斥寵物店安全設施不足之餘，更揭「法鬥」本來就不熟水性。「狗仔天生識游水」竟是大錯特錯？有專家指出，許多狗隻都怕水，如果被迫游泳可能會產生恐慌，甚至帶來災難性後果！



「狗仔式」不是天生就識 只是求生本能？



犬隻訓練員Eric指，很多人誤以為狗狗天生就識游水，其實並非如此！他指，雖然有些品種的確是天生游泳健將，但大部分都需要練習後才可游水。狗狗需要在淺水區根據訓練員指引，學習如何在水中前進及轉身。「狗仔放落泳池，不斷撥動前腳，唔係因為識游『狗仔式』，而係求生本能，想返回安全嘅地方」。首次讓狗隻下水時，必須加上專用救生衣，令狗隻更有安全感及保障。



狗狗是否適合游泳？ 還要看品種！



從狗隻的品種、肌肉發達程度、毛皮以及腳掌形態等，亦可判斷狗隻是否善泳。愛護動物協會獸醫指出，像紐芬蘭犬，擁有發達的肌肉、豐厚的兩層皮毛、有蹼的腳掌，固然是游泳健將。在本地較常見的拉布拉多犬也是善泳。另外，大部分擁有修長四肢、肺活量良好的狗隻，都能夠游泳，但醫生提醒，「許多狗隻本身怕水，若強迫游泳可能會使牠們恐慌」。



「長腰、短腳及扁臉狗，佢哋嘅肌肉量未必能應付游泳的動作」。Eric補充，這類狗包括法國鬥牛犬、八哥、北京狗等，本身呼吸系統容易出現問題，若想讓牠們學習游泳就得非常謹慎。另外，心臟病、肺功能疾病、皮膚病以及年老無力等狗隻，都不宜游泳。



狗狗極怕水 洗澡也害怕可以點解決？



「一切都係靠獎勵。」獸醫黎昌生指，訓練狗隻離不開獎勵及陪伴。讓狗隻學習游泳，必須穿着救生衣，其浮力可令狗狗提升安全感。飼主亦應從旁協助和控制水中的狗隻，若狗狗做得好，可以牠喜歡的食物奬勵。



「千萬唔好一下子掉佢落水！」正確的方法應該由小量水開始，慢慢沾濕狗隻身體，再淋透全身，適時給牠零食、玩具獎勵。「如果有陰影就大件事啦！」太心急要狗隻接觸大量的水，會使牠們造成恐懼，害怕再次接觸水，「到時真係好麻煩，連沖涼都未必肯！」



不幸遇溺點算好？



就網上流傳法國鬥牛犬遇溺的的影片可見，愛協認為該店舖的泳池設計不恰當，又沒有已受訓專業人士在場，可謂非常危險！愛協提醒飼主，為狗狗選擇泳池時，可觀察以下幾點，游泳池有否斜坡或樓梯設計、是否提供狗隻救生衣、有沒有專業訓練員在旁協助、池水是否清潔及適合的溫度。



若不幸遇溺，應立即為狗狗急救。Eric指，「先抱起狗狗，判斷當時狀態。」如狗隻已陷入昏迷，可將狗狗的頭部及身體倒置呈45度，輕輕搖動。再打開狗狗嘴巴，拉出舌頭，刺激牠吐出喉嚨的水。若犬隻甦醒，但未能自行呼吸，便要為狗狗進行人工呼吸，按壓其心肺位置及吹氣急救，直到狗狗甦醒後，送往附近獸醫院，再待獸醫檢查。