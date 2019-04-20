逃犯條例首度會議未選出主席　政府遺憾失望

立法會於周三(17日)首次召開修訂逃犯條例的法案委員會，惟至會議結束仍未能選出正副主席，政府今日(20日)直言感到非常失望及遺憾，又批評立法會工作不順暢。



政府指，今次或是立法會首次未能在法案委員會首個會議中選出正副主席，留意到建制派議員已表達不滿，期望本月30日的第二次會議可以順利完成選舉，以推展相關工作。



政府重申，修訂逃犯條例為處理台灣殺人案及堵塞法律漏洞，伸張正義，而政府所提出的修訂建議於人權及程序保障沒甚麼分別，冀望國際間勿「人云亦云」，而要先看清楚建議才表達看法。政府又表明不會接受「日落條款」，某些反對人士一見議題涉及內地便提出反對，批評有關態度是非常有偏見，甚至背後帶有目的，長此下去會令一國兩制難以行穩致遠。



政府又提到，周三的立法會會議再出現因點算法定人數而引致流會，慶幸修改議事規則令會議可即日重開，以免《撥款條例草案》通過受延誤，影響新措施推行。此外，立法會工務小組委員會於今個立法年度只批出88億港元的新工程項目，只佔政府預算提交的1700億港元的5%，政府直言立法會議員若繼續抗爭或不合作，只會阻礙香港發展。



政府又稱，遺憾今天未必有政治能量與各黨派會面，議員繼續持抗爭態度是難改變現狀。