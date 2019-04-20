每日一片：的士上錯停車場　為慳泊車費「勁拗」掉頭

的士司機一向被認為熟悉道路，行錯路情況可謂少之又少，不過凡事總有例外。近日網上流傳一段片段，片中一架的士疑行錯路誤入停車場，在進退兩難下，竟選擇在狹窄的空間掉頭，其狼狽情況不單令在場保安「睇到眼凸」，網民亦猜測的士司機究竟是多少手軚才能脫困。



現場是上環林士街停車場，事發於昨日(19日)早上近9時。片段開始，可見多名停車場保安視線幾乎一致地望着停車場入口處，原來一架的士疑誤入停車場，但又不想花錢入場，於是在收費閘口前奮力掉頭。片段所見，現場環境頗為複雜，路面只是單線及斜路，路中央更以石壆分隔，而每隔一段距離更有柱位，的士只能在有限的空間，騎上石壆，多次前後扭軚偷位，但仍未能成功掉頭。



事件引起網民議論紛紛，有人認為司機為慳泊車費，可能得不償失，「畀少少錢好過啦，一陣整車都唔止呢個數」，有人認為現場保安員亦有責任處理，「保安傻㗎，畀佢兜番出嚟好過啦，佢卡咗喺度，你哋仲頭痕！」不過不少網民直言不解司機會行錯該段路，「停車場開咗咁耐，又有大大隻字指示，點解咁都會行錯？」