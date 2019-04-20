新田購物城海味店零生意　嘉年華靠表演者撐場

為分流香港水貨客及內地旅客而設、由立法會議員黃定光牽頭成立的新田購物城，客源持鑾不足。東網記者今午(20日)到場視察，發現有少量「熟客」幫襯小食店，場內客人稀少，只有職員，店舖十室九空，有大型連鎖店連今日復活節假期都沒營業。有商戶為節省成本，即使營業亦無開燈，加上今日天陰大雨，感覺如死城。場內有舉辦嘉年華，惟沒有觀眾，只有表演者互相捧場。



經營海味店的商戶表示，當初期望購物城可分流水貨客及內地購物團，認為十分有意義，與子女商討後，子女打本給他們兩老做生意，惟營業至今「做一日蝕一日」，每日零生意額，「講你都唔信呀，我哋又唔係大舖頭，啲人連行入舖頭都唔會」。



他又稱旅客用膳完畢後離開，根本不會購物，完全未能達到購物城原意，今天假期客量仍甚少，節日完全不能帶動人流。他對購物城感心灰意冷，本月底打算離場，海味有食用期限，可能要棄置，只能見步行步。



有食肆職員表示，今早9時多至10時接待了4、5團旅客，大概100多人，但旅客很快用膳後離開，沒有逗留逛店鋪。