政Whats噏：租金高昂　西九戲曲中心拍烏蠅

西九文化區戲曲中心在今年1月開幕前，已被業界批評租金昂貴，難以負擔，如今開幕3個月，成績未如理想，大劇院使用率只有31%，甚至今個月並無任何節目演出，事實上唔少業界代表都重提場租貴嘅問題，加上售票地點少，結果導致使用率極低，更甚嘅係西九文化區管理局回覆傳媒就解釋，大劇院今個月要按計劃進行提升工程，至於預訂租用同查詢情況就一直反應理想咁話。



戲曲中心喺今年1月、2月、3月，分別演出了10場、12場、6場戲，使用率得31%，嚟到4月就完全冇節目上演，要到5月先有。相比之下，另一個粵劇演出場地高山劇場就幾乎日日都有節目，4月份只得1日冇任何演出，旁邊嘅演藝廳亦只有4日留空。



到底戲曲中心有幾貴？事實上，高山劇場日租只需幾千港元，但戲曲中心就大約要7萬港元，當中包括場租2.2萬港元，同埋8%票房收益抽佣等，兩者價錢相差近10倍，難怪好多劇團，特別係細劇團都只會考慮高山劇場，唔會考慮戲曲中心啦！



西九文化區管理局表示，場地使用率不單以演出日子計算，還包括劇團綵排、入台、離台及內部提升工程等，因此大劇院在開幕劇季內已充分被使用。此外大劇院按原定計劃於4月進行提升工程，不接受租用，為5月其他外來租用者的演出作最好準備。從5月起到明年3月，大劇院的預計使用率到目前已達75%。