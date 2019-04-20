長洲太平清醮齊齊齋　去年81%商戶唔賣葷

年度盛事長洲太平清醮飄色巡遊將於下月12日舉行，預計一如以往會吸引大批遊客，長洲太平清醮值理會過去兩年推行「齊齊齋」宣傳活動，漸見成效，去年有81%營業商戶跟隨習俗只賣素食，比2017年上升31個百分點。值理會指，今年將增加戶外宣傳渠道，進一步推動守護傳統習俗的精神。



「齊齊齋」宣傳活動於2017年開始，由值理會推動，旨在向長洲居民、食肆東主及到訪遊客宣傳於太平清醮期間齋戒的傳統習俗，去年75間開業的食肆中，81%、共61間只賣齋菜，另有14間仍售葷食。為加強宣傳，值理會今年會在長洲避風塘入口處等顯眼地方掛上宣傳海報及橫額，下月5日會向各食肆派發宣傳單張。



另外，搶包山選拔賽今日(20日)在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，已接受攀爬包山及防墮安全訓練的參賽者競逐決賽資格。選拔賽分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者(包括最少6名女參賽者)，將入圍隨後舉行的複賽；複賽成績最佳的12名男女選手(包括最少3名女參賽者)，將進身下月12日晚舉行的搶包山比賽。