東網直擊：美軍第7艦隊旗艦藍嶺號訪港

美國海軍第7艦隊旗艦兼兩棲指揮艦藍嶺號（USS Blue Ridge）周六（20日）起訪問香港，是該艦相隔約3年後再訪港，官兵期間將出席社區活動。藍嶺號早前在南海期間，與中國等國家的海軍有安全及專業的互動；美軍強調在國際法的容許下，繼續在有爭議的水域航行。



藍嶺號將停留數日，艦長安迪茲（Eric Anduze）形容香港是一個很好的城市，官兵都期待未來數日在港的行程，包括探訪老人院，第7艦隊樂團則有4場演出。被問及為何選擇停靠香港時，安迪茲指這剛好配合軍艦的日程安排，而此前該艦已到訪馬來西亞、泰國及菲律賓。



安迪茲拒絕透露未來的行動詳情，包括會否穿越台灣海峽，但表示美軍會根據國際法在全球各個海域航行，包括有爭議的地區，並指望其他國家都會這樣做。第7艦隊也負責執行聯合國安理會針對北韓的制裁，藍嶺號早前在東海執行有關行動，但沒有攔截走私活動。



藍嶺號是美軍艦齡最大的現役艦艇，1970年起服役，並自1979年前線部署日本，為軍方在印太地區提供一個海上移動的指揮及控制平台。該艦有逾1000名官兵，但他們訪港首日遇上紅色暴雨警告。第7艦隊在新聞稿指，希望延續軍艦訪港這個有數十年歷史的傳統。



藍嶺號小資料

排水量：1.9萬噸

長度：194米

闊度：33米

母港：日本橫須賀