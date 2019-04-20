大澳行山男遭雷劈　直升機送院搶救不治

天文台在今日（20日）中午12時45分發出雷暴警告，目前仍然生效，期間本港多處雷電交加。至下午2時許，一名年約40歲的男子與2名友人在大澳對開行山期間，懷疑被雷劈中，登時陷入昏迷，同行友人見狀報警。警方及救護員接報到場，為事主進行急救，並由直升機將他送往屯門醫院搶救，惜終證實不治。警方正調查事件。



根據天文台的雲對地閃電紀錄，在今日下午2時至3時期間，本港共錄得7318雲對地閃電，其中大澳位處的大嶼山區錄得1537次，另外，新界東錄得2085次；港島及九龍共2630次；新界西1066次。至於同一時段，全港雲間閃電則有21525次，即兩類閃電共有28843次。



根據天文台資料，閃電可根據特性分為不同類型，最常見的兩種是「雲對地閃電」和「雲間閃電」。前者是積雨雲和地面之間的放電，在所有閃電類型當中，它對地面的人和設施構成的威脅最大；後者是不同雲區之間的放電，閃電通道不會到達地面。天文台呼籲，雷暴發生時，市民應留在室內。在室外的人士應躲入建築物內；除此之外，市民切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。