港龍國泰相繼延誤　累乘客遲17小時抵越南

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，其全資附屬公司國泰港龍周五(19日)一航班因受廣州暴雨影響而轉飛深圳，有乘搭該機乘客折騰了一整日才成功抵港，怎料轉乘往越南胡志明市的國泰航班，亦因機組調動而一再延後，令整個旅程推遲了近17小時。



廣東周五天氣惡劣，陸空交通大受影響。讀者司徒先生原乘搭港龍航班KA781，由廣州白雲機場飛往香港國際機場，但受天氣不穩影響，航機轉到深圳降落。「遊機河」後大批乘客在深圳機場等待安排，不少乘客鼓譟，與地勤人員投訴和理論，情況一片混亂。乘客原本獲安排下午5時多的航班出發到香港，惟又因機組調動而再度延誤。乘客在機上又再等候多約6小時，最終乘搭同一航班在午夜12時起飛，約1小時後抵達香港。



司徒先生到達香港機場已是凌晨時分，得悉原本轉乘國泰到胡志明市的航班亦延誤，至今早(20日)9時出發，但國泰未有為乘客安排交通和住宿，只賠償150美元的機場購物優惠券。他自行花費300多港元乘的士回家，休息後再到香港機場，飛抵胡志明市已是今早11時多，令其旅程足足延遲了約17小時。



「對國泰嘅安排十分失望，管理出問題，」司徒先生亦不滿國泰沒理會乘客感受，未有作妥善交通及住宿安排，炮轟國泰「不知所謂」。他雖是該公司常客，但日後會少搭國泰港龍，寧選擇其他航空公司。



國泰回覆時指，昨日(19日)香港天氣惡劣，加上機場實施航空交通流量管制，眾多往來香港航班受影響而延遲出發及抵達，包括上述兩航班，強調天氣狀況並非航空公司所能預計及控制，航班升降亦受空管當局指揮及協調，就事件對乘客帶來不便致歉。



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