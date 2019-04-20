國泰嚴打空服員打包膳食　傳10人面臨被炒

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空，嚴打員工打包膳食，繼今年1月發通告知會全體空中服務員後，近日在一班由南韓返港的航班採取突擊巡查行動，從多名空服員的行李搜出牛角包、牛奶、乳酪及樽裝水等物品。據知，涉事空服員有6至10人，可能要面臨解僱的「極刑」處分。



國泰今年1月底發出內部通告，指作為商業機構，有責任保護公司財產，惟不幸地有關財產卻出現不對數情況，且有上升趨勢，故會按政策規定及行使權力，不定期向各部門進行檢查，以保障公司財產。



據知，國泰在本周三(17日)首次就保障財產一事採取突擊行動，在一班由南韓首爾返港的客機着陸後，在接載機組人員上落的登機橋內逐一搜查空服員的隨身行李，有傳6至10名服空員被搜出不應被帶走的「公司財產」，包括乳酪、牛奶、牛角包、檸檬及樽裝水。有涉事空服員解釋是自費購買樽裝水，惟因無法出示單據，亦被視為擅取公司財產。



對於有多名空服員打包膳食被捉到，國泰空中服務員工會副主席黎玉嬋表示，該會明白擅取公司財物屬不當行為，惟希望資方要了解事件，「有時忙到連水都唔記得飲，落機攞一支都唔算過分呀？」她指暫未有會員向工會求助，但認為資方應酌情處理，例如發出口頭警告或警告信，切勿立即解僱員工影響士氣。



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