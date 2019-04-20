網民熱話：人肉霸位加強版！貨車位都霸　網民：夠野蠻

香港車多地少，泊位難求，駕駛者不時為爭泊位而起爭執。近日有客貨車司機在大角咀找泊車位時，一度被「人肉霸位」的女子阻止。對方理直氣壯表示：「我架車（貨車）喺後面，我哋到咗先」，拒絕「讓位」。客貨車司機深深不忿，將「爭位」片段放上網着網民評理。



事發今日（20日）中午時分，客貨車司機在大角咀櫸樹街附近找車位泊車。當客貨車發現一個空車位並準備駛入時，站在車位位置的一名身穿橙衣中年女子立即指向其後方說：「我架車（貨車）喺後面，頭先嗌咗佢喇。」客貨車司機不禁反問：「有得咁霸㗎咩？」女子似乎被嚇一嚇，口窒窒回答：「我哋兜咗好多個round（圈）㗎喇。」又堅持自己先到，「咁我頭先冇位吖嘛，兜到返嚟有吖嘛！」



客貨車司機甚為不滿，認為「泊街錶」是先到先得，「人肉霸位」並不合理。然而，女子仍堅持「佢（貨車）先過你喎！」客貨車司機再次強調，「我都兜咗好耐啦。」繼而落車用手機拍攝女子樣貌，對方隨即開遮遮擋自己樣貌及離開泊位。及後，在旁「食花生」的途人則表示「後面有位，唔使爭。」



一眾網民批評「人肉霸位X」為「野蠻X」，亦有人形容女子行為賴皮、面皮幾呎厚。然而，也有人認為客貨車司機「無器度」，但隨即遭網民反駁：「有器度咪助長晒呢啲野蠻X囉！」



網民有話說

譚石強：論無道德，當然係人肉霸位一方。論無器度，雙方亦然。

Ed Chan：雪糕桶霸位仲多啦，你唔講嘅？

Kim Kim：貨車唔霸位點落貨？



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