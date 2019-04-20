政Whats噏：佔中判刑前再攪局　漢奸黎密會李永達黃浩銘

違法佔領行動(佔中)案中包括民主黨(白鴿黨)前主席李永達(高達)、社民連黃浩銘在內9名被告早前已就不同控罪被裁定罪成，將於下周三(24日)判刑。同樣公然參與佔中嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)喺判刑前夕就喺其寓所攪局，高達同黃都有出席，今次已係高達一個月內第三次同漢奸黎見面。高達喺判刑前頻頻見漢奸黎，唔通佢預咗要坐監，所以去同漢奸黎交代「後事」？



今日(20日)中午約12時，社民連前主席陶君行同「佔中九子」之一嘅黃浩銘率先乘車抵達漢奸黎何文田寓所，至12時15分，漢奸黎司機駕駛嘅七人私家車駛入，車上載有被踢爆一度將漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月嘅工黨前立法會議員李卓人、高達同太太陳樹英、外號「李漢奸」嘅白鴿黨創黨主席李柱銘及該黨立法會議員林卓廷。而該黨外號「AV仁」嘅前立法會議員何俊仁就喺近12時半自行坐的士到達。



眾人到達漢奸黎寓所後，天氣急轉直下，天文台仲發出紅色暴雨警告，眾人逗留咗逾3小時至下午約3時半，天氣稍微好轉先離開，漢奸黎親自送客。喺大雨下眾人相當狼狽，其中陶君行、黃浩銘自行坐車離開，其他人就坐漢奸黎司機駕駛嘅七人車走。高達同太太、李卓人、林卓廷先行喺旺角西洋菜南街、旺角中心對出的士站落車，之後司機繼續載李漢奸同AV仁駛入亞皆老街往西隧方向，估計係去港島區喇。



高達冇做議員後政治能量跌晒watt，最為人所知就係去年喺網台亂噏為黑社會人士發聲，其後每隔一段時間高達就會同漢奸黎密會。嚟到佔中案判刑前夕，高達去漢奸黎寓所嘅次數就更加頻密，究竟係有人去收最後指示，定係另有所圖呢？