醫生指雷劈可致心臟停頓　失救4分鐘內喪命

被雷劈中危險性高，香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，人若被雷直接擊中，可即時出現呼吸及心臟停頓，皮膚亦會燒傷，如果在4分鐘內未獲及時心外壓施救，腦部容易因為缺氧死亡。若身邊有同行者，建議立即將傷者移去安全地方才施救，減低施救者同被雷電劈中的機會。



蕭又說很多人誤解被雷劈中的人會帶電，但由於雷劈只是剎那的時間，與家居對流電不同，傷者一般不會帶電，同行者接觸傷者並不會因而傳電。傷者成功獲救後仍有機會出現後遺症，包括耳膜穿窿及肢體創傷，亦有機會出現記憶力衰退及白內障等。



勿以為行雷期間不站在高處就萬無一失，蕭指，站於樹下亦高危，電流會由樹木散射開來，附近的人會中招，這也是最常出現的雷劈個案。地面亦有機會導電，尤其是接觸到地面雨水導電機會更大，電流可由雙腳開始傳上身，但傷害就比被雷直劈為小。



他呼籲大眾行雷時要避免到高危地方包括樹下及高處，如當時正在船上，應盡量趴低身，並盡快上岸。他又說，被雷劈前其實有先兆，當發現頭髮或身上出現靜電，例如頭髮豎起，代表周圍空氣已有電流，雷很大機會就劈在該處。